Booba clashe encore Kylian Mbappé !

Habitué ces derniers mois à clasher ouvertement Kylian Mbappé via son compte X, le rappeur Booba en a remis une couche ces dernières heures. L’artiste originaire du 92 reproche à l’ancienne star du PSG, désormais au Real Madrid, de ne pas faire ouvertement barrage au Rassemblement National dans son discours sur les élections législatives.

Interrogé en conférence de presse dimanche, Kylian Mbappé a livré sa position pour les élections législatives à venir. Et le capitaine de l’équipe de France, dans son discours, condamne l'ensemble des partis de l'extrême, que ce soit à gauche ou à droite : « Aujourd’hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l’opportunité de choisir l’avenir de notre pays. J’espère qu’on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet », a indiqué l'ancien joueur du PSG.

Booba utilise Thuram pour charger Mbappé

Une prise de position qui n'a pas été du goût du rappeur Booba, qui reproche à Kylian Mbappé de ne pas condamner clairement l'action du Rassemblement National. Et l'artiste s'appuie sur les propos de Marcus Thuram pour clasher le nouveau joueur du Real Madrid : « Kylian Mbappé, prend exemple. "pour que le RN ne passe pas" », écrit Booba sur son compte X .

.@KMbappe prend exemple. "pour que le RN ne passe pas" Thuram N'Dembele 🏴‍☠️ https://t.co/ym6H2wNpoF — Booba (@booba) June 16, 2024

Le clash reprend

Il faut dire que le rappeur, originaire du 92, a Mbappé dans son collimateur depuis plusieurs mois, lui reprochant notamment son manque de prise de position sur les sujets majeurs. Reste à savoir si le clash en restera là...