Mercato - PSG : Thierry Henry s'enflamme pour une piste de l'été !

Depuis l’officialisation du départ de Kylian Mbappé, une question de la plus haute importante doit trotter dans la tête des dirigeants parisiens : qui remplacera le Bondynois ? De nombreuses pistes sont évoquées, notamment du côté de l’Italie, mais aucun dossier ne semble avancer pour les rouges et bleus. En Premier League, Michael Olise semble aussi intéresser les pensionnaires du Parc des Princes. Et Thierry Henry valide.

Pour ne pas subir la perte de Kylian Mbappé, le PSG compte bien montrer les crocs sur le marché des transferts. Les Champions de France sont régulièrement cités comme étant à la poursuite de Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, mais également de Michael Olise. L’attaquant de Crystal Palace sort d’une grosse saison en Premier League et a vu sa cote grimper en flèche. Alors qu’il prépare les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France, Thierry Henry a encensé le joueur de 22 ans.

JO 2024 : Henry a tranché pour le retour de Benzema https://t.co/SHZOehXde5 pic.twitter.com/taLLSpUIBi — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« c'est un joueur d'une qualité énorme. »

Durant une conférence de presse tenue ce lundi, Thierry Henry a été interrogé à propos de Michael Olise, qu’il a retenu pour jouer les Jeux Olympiques : « Il a une énorme marge de progression. Ce qu'il fait dans le championnat anglais et s'il ne s'était pas blessé je pense qu'il aurait pu aller chercher 15 buts 15 passes, il a cette qualité. Il se blesse assez souvent, il va falloir être vigilant, mais c'est un joueur d'une qualité énorme. »

Saison XXL pour Olise

Bien qu’ayant manqué une bonne partie de la saison en raison d’une blessure à l’ischio, Michael Olise affiche des statistiques hors norme avec Crystal Palace. En 19 matchs de Premier League, le Français a marqué 10 buts et distribués 6 passes décisives.