F1 : McLaren s’incline déjà face à Red Bull

Jean de Teyssière

La belle surprise de ce début de saison s'appelle McLaren. L'écurie anglaise a réussi à concrétiser la belle progression vue en fin de d'année dernière et se place désormais comme un très solide outsider. Troisième meilleure écurie cette saison, l'un de ses pilotes, Oscar Piastri, voit tout de même Red Bull s'imposer à Barcelone ce week-end.

Le Grand Prix d'Espagne marque le retour en Europe de la Formule 1. Après le Grand Prix du Canada il y a deux semaines, le circuit de Barcelone va marquer le coup d'envoi de sept courses disputées sur le sol européen. Un moment toujours attendu par les pilotes de Formule 1.

«Nous savons que nous avons encore un peu de travail à faire pour gagner des courses»

Oscar Piastri est l'un des visages de la Formule 1 cette saison. Le pilote McLaren, sixième meilleur pilote pour le moment, évoque le Grand Prix d'Espagne, qui se déroulera ce week end, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « C’est formidable d’être de retour en Europe après un Grand Prix du Canada couronné de succès. Nous étions proches d’une nouvelle victoire, mais je suis heureux d’obtenir un nouveau podium et des points importants pour l’équipe. C’est une situation idéale pour se battre pour des victoires, et cela me rend très enthousiaste pour le reste de la saison. Nous savons que nous avons encore un peu de travail à faire pour gagner des courses plus régulièrement, mais nous avançons dans la bonne direction. La semaine dernière, j’étais de retour au MTC [McLaren F1 Technology Center] pour voir l’équipe et préparer Barcelone. J’aime toujours aller en Espagne, il y a toujours une bonne ambiance avec les fans et c’est une ville incroyable. Le circuit présente des défis, avec un mélange de virages lents et rapides, mais je pense que nous sommes en bonne position pour maximiser nos performances et tirer le meilleur parti de la voiture. »

«Red Bull sera probablement un peu plus forte qu’il ne l’a été»