F1 : Le successeur d’Hamilton déjà battu par Verstappen !

En quête du successeur de Lewis Hamilton, Mercedes devrait confier l'un de ses baquets au très jeune Andrea Kimi Antonelli qui aura 18 ans le 25 août. Mais le pilote italien pourrait même arriver plus rapidement en F1 puisque Williams envisagerait d'en faire le remplaçant de Logan Sargeant pour terminer la saison. Si cela se produisait, seul Max Verstappen aura démarré sa carrière plus jeune.

En tout début d'année, Lewis Hamilton a lâché une bombe en annonçant sa signature pour Ferrari en 2025. Le transfert du siècle a agité le paddock, mais pousse Mercedes à trouver un nouveau pilote pour remplacer le septuple champion du monde. Plusieurs noms ont ainsi circulé à l'image de Carlos Sainz et même Max Verstappen. Mais il semblerait que l'écurie de la marque allemande ait finalement opté pour Andrea Kimi Antonelli, le très jeune pilote qui dispute actuellement sa première saison en F2. C'est Helmut Marko qui l'a d'ailleurs confirmé.

F1 : «Pas de place pour les conneries», Red Bull balance sur Verstappen https://t.co/IjKhpwd16l pic.twitter.com/zWTtZDqB3E — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Antonelli, le grand favori pour remplacer Hamilton ?

« Je viens d'apprendre qu’ils ont confirmé (Kimi) Antonelli », a récemment lâché le conseiller de Red Bull. Dans le même temps, Toto Wolff faisait également le point sur la situation et sa déclaration ne laissait pas de place aux doutes. « Nous n’avons pas encore pris de décision pour l’année prochaine mais nous ne voulions pas faire attendre Carlos car il doit prendre ses propres décisions. Carlos est un grand pilote mais nous avons pris le chemin pour dire que nous voulons nous réinventer un peu à l’avenir, et Kimi Antonelli joue certainement un rôle dans cela », confiait le patron de Mercedes.

Verstappen toujours intouchable pour le record du pilote le plus jeune de l'histoire

Par conséquent, tout laisse à penser qu'Andrea Kimi Antonelli succèdera à Lewis Hamilton. Et cela pourrait marquer l'histoire. Et pour cause, s'il débute la saison prochaine, le pilote italien, qui fêtera ses 18 ans le 25 août prochain, deviendrait le troisième plus jeune pilote de l'histoire derrière Max Verstappen (17 ans, 5 mois et 15 jours) et Lance Stroll (18 ans, 4 mois et 26 jours). Cependant, il pourrait même s'établir un peu plus haut dans le classement puisque depuis quelques jours, le nom de Kimi Antonelli est annoncé du côté de Williams pour remplacer Logan Sargeant qui connait un début de saison délicat. L'occasion pour le jeune pilote italien de faire ses débuts en F1 dès cette saison. Une sorte de formation avant d'arriver chez Mercedes. Et si cela intervenait dans les prochaines semaines, Andrea Kimi Antonelli deviendrait seulement le deuxième pilote de moins de 18 ans à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Mais quoi qu'il arrive, Max Verstappen restera le plus jeune pilote de l'histoire. Le pilote Red Bull est imbattable dans bien des domaines.



Top 10 des plus jeunes pilotes de l'histoire de la F1 :



Max Verstappen (17 ans, 5 mois et 15 jours) - 2015

Lance Stroll (18 ans, 4 mois et 26 jours) - 2017

Oliver Bearman (18 ans, 10 mois et 1 jour) - 2024

Jaime Alguesuari (19 ans, 4 mois et 3 jours) - 2009

Lando Norris (19 ans, 4 mois et 4 jours) - 2019

Mike Thackwell (19 ans, 5 mois et 29 jours) - 1980

Ricardo Rodriguez (19 ans, 6 mois et 27 jours) - 1961

Fernando Alonso (19 ans, 7 mois et 4 jours) - 2001

Esteban Tuero (19 ans, 10 mois et 14 jours) - 1998

Daniil Kvyat (19 ans 10 mois et 18 jours) - 2014