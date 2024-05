Mercato - PSG : Un buteur valide son transfert

Hugo Chirossel

Un an et demi après son arrivée en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike a quitté le PSG l’hiver dernier. D’abord prêté avec option d’achat, son transfert définitif estimé à 20M€ bonus compris à l’Eintracht Francfort a été officialisé le mois dernier. Un choix que l’attaquant âgé de 21 ans ne regrette pas du tout.

Après s’être révélé sous les couleurs du Stade de Reims, Hugo Ekitike a pris la direction du PSG lors de l’été 2022, dans le cadre d’une opération estimée à 35M€ au total. Une marche un peu trop haute pour l’attaquant âgé de seulement 21 ans, qui n’a jamais réussi à s’imposer à Paris. Après une première saison compliquée avec le club de la capitale, il est finalement resté l’été dernier, avant de finalement s’en aller lors du dernier mercato hivernal.

Succession de Mbappé : Le boss du PSG a trouvé la solution ! https://t.co/b9r8j5osPt pic.twitter.com/f3z9Ytuid3 — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Ekitike définitivement transféré à Francfort

Hugo Ekitike a décidé d’essayer de se relancer du côté de l’Eintracht Francfort, qui avait justement cédé Randal Kolo Muani au PSG quelques mois plus tôt. S’il a dans un premier temps été prêté avec option d’achat, son transfert définitif a été officialisé fin avril. Un transfert estimé à 20M€ bonus compris et qui ravit Hugo Ekitike, lui qui a inscrit trois buts lors des quatre derniers matchs de championnat de son équipe.

« L'Eintracht, c'est parfait »