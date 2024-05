PSG : Contrat signé pour le vieux rêve d’Al-Khelaïfi ?

La rédaction

Ces dernières années, les entraîneurs se sont succédés sur le banc du PSG. Depuis 2018, le club parisien a connu quatre coaches, mais aucun n’a été celui dont rêvait Nasser Al-Khelaïfi : Thiago Motta. Alors que Luis Enrique devrait poursuivre l'aventure sur le banc francilien la saison prochaine, l’actuel manager de Bologne serait quant à lui tout proche de la Juventus Turin.

Le PSG et les entraîneurs, ce n’est pas vraiment une histoire d’amour. Depuis l’arrivée de QSI, le club parisien a connu sept coaches distincts, la plupart effectuant des mandats très courts. Si de grands noms se sont succédés sur le banc de touche des pensionnaires du Parc des Princes, Thiago Motta, que Nasser Al-Khelaïfi désire ardemment depuis sa reconversion en tant qu'entraîneur, n’a encore jamais pris les rênes de l’équipe francilienne. Et ça ne devrait pas être pour tout de suite.

Thiago Motta à la Juve ?

Le Corriere della Sera annonce que Thiago Motta et la Juventus ont d’ores et déjà conclu un accord. Le média italien explique que les deux partis se sont entendus sur un contrat de deux saisons, avec une supplémentaire en option. Le salaire de l’ancien milieu de terrain du PSG devrait s’élever à 3,5 millions d’euros par an. Si rien n’est encore officiel, les dirigeants des deux équipes attendant la rencontre entre Bologne et la Juve, prévue le 20 mai, pour accélérer les négociations.

Une belle reconversion d’entraîneur pour Motta

Thiago Motta n’aura pas profité longtemps de sa retraite. Retiré des terrains en 2018, l’ancien international italien (30 sélections, 1 but) avait directement été placé à la tête des U19 du PSG. Parti en Italie la saison suivante pour entraîneur le Genoa, le coach de 41 ans avait ensuite atterri du côté de la Spezia. Arrivé en septembre 2022 sur le banc de Bologne, Thiago Motta fait des merveilles avec la formation italienne, pointant à la 3ème place de Serie A à deux journées de la fin.