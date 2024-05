PSG : Transfert à 60M€, l’énorme demande de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€ l'été dernier, Manuel Ugarte avait réalisé une première partie de saison très impressionnante, avant de marquer le pas au point de voir son temps de jeu être largement revu à la baisse. Une situation qui semble aller dans le sens d'un départ du PSG à l'issue de la saison. Il faut dire que le profil de l'Uruguayen ne correspond pas à ce que recherche Luis Enrique.

Depuis plusieurs années, le PSG chercher à renforcer son milieu de terrain, un secteur défaillant ces dernières saisons. Et alors que Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont explosé cette saison, Manuel Ugarte quant à lui n'a pas tenu sur la distance. Recruté pour 60M€ l'été dernier en provenance du Sporting CP, l'international uruguayen avait réalisé un début de saison exceptionnelle dans son rôle de numéro 6 devant le défense. Mais il a rapidement baissé de rythme, au point d'avoir vu son temps de jeu largement fondre en 2024. Malgré un important turnover, Manuel Ugarte joue peu, au point de n'avoir pris part qu'à 23 minutes de jeu en Ligue des champions depuis les huitièmes de finale. Ce qui en dit long sur le crédit que lui accorde Luis Enrique.

Mercato : Il réclame 250M€ au boss du PSG ! https://t.co/BT0z3o7wCt pic.twitter.com/BwG24d1aV3 — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

La sortie énigmatique de Luis Enrique sur Ugarte

D'ailleurs, le technicien espagnol a évoqué le cas de l'international uruguayen en conférence de presse mardi. « L’avenir d’Ugarte ? Je ne crois pas que ce soit juste de faire une analyse individuelle. Après il y a mes décisions, le temps de jeu que je donne. Il faut attendre les trois matches pour faire un juste bilan. Mon objectif est que l'équipe soit plus forte la saison prochaine, on y travaille avec la direction sportive, le président. C'est notre objectif, c'est un défi très stimulant », assurait Luis Enrique devant les médias. Un message qui en dit long.

Un départ du PSG prend forme ?