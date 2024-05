Mercato - PSG : Un flop confirmé en direct par Luis Enrique ?

Axel Cornic

Recruté pour 60M€ il y a seulement quelques mois, manuel Ugarte ne semble pas avoir convaincu au Paris Saint-Germain. Après des débuts encourageants il est en effet sorti peu à peu de l’équipe type de Luis Enrique, dont la sortie en conférence de presse ce mercredi ne pousse pas vraiment à l’optimisme pour l’avenir.

Le recrutement du PSG n’a pas été parfait l’été dernier, avec deux échecs assez clairs. Le premier est Randal Kolo Muani, qui ne s’est jamais vraiment imposé au sein de l’attaque de Luis Enrique, tout comme Manuel Ugarte au milieu. Ce dernier pourrait d’ailleurs être poussé vers la sortie dès le prochain mercato.

Luis Enrique pas fan d’Ugarte ?

Il semble déjà avoir la cote à l’étranger, puisque les médias italiens ont parlé ces derniers jours d’un intérêt prononcé de la Juventus, de l’AC Milan et du Napoli. Interrogé sur la situation de son joueur en conférence de presse, Luis Enrique n’a en tout cas pas écarté un départ au moment de tirer un premier bilan. « Je ne crois pas que ce soit juste de faire une analyse individuelle maintenant. Les chiffres sont là, les temps de jeu que je donne à mes joueurs, mais il faut attendre la fin de la saison pour faire un bilan aussi juste que possible » a expliqué le coach du PSG.

« Notre objectif est que l'année qui vient l'équipe soit plus forte »