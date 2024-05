Mbappé - PSG : Luis Enrique lâche une réponse lunaire à la presse espagnole !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match en retard contre l’OGC Nice, Luis Enrique n’a pas échappé à une question posée par un journaliste espagnol concernant l’avenir de Kylian Mbappé, attendu au Real Madrid après l’annonce de son départ du PSG. L’entraîneur a répondu à sa manière à son compatriote.

Dimanche, Kylian Mbappé a vécu sa dernière avec le PSG du côté du Parc des Princes. Deux jours auparavant, le numéro 7 avait annoncé dans une vidéo son départ, mettant fin à un faux suspense. Cela fait désormais plusieurs mois que son choix avait fuité dans la presse, son arrivée au Real Madrid étant désormais inéluctable. C’est dans ce contexte qu’un journaliste du Chiringuito a voulu connaître l’opinion de Luis Enrique sur ce dossier, l’entraîneur du PSG lâchant une réponse pour le moins étonnante et divertissante.

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une grande réponse à l’Arabie Saoudite https://t.co/KeOJuetM1n pic.twitter.com/69LEaZf9pN — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

La réponse lunaire de Luis Enrique

« Je crois qu’aujourd’hui, il pleut mais c’est aussi une très belle journée car on peut sentir cet air différent. J’aime beaucoup les jours de pluie, ça me rappelle ma terre de Gijon. Je suis Asturien à 100%, et je crois que j'ai parfaitement répondu à ta question », a réagi Luis Enrique en conférence de presse.

« Ce n’est peut-être pas le moment de le savoir »