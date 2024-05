Mercato : Énorme indice pour le prochain entraîneur de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, l'OM a fait de Paulo Fonseca sa grande priorité. Et la situation du technicien portugais pourrait prochainement se décanter puisque le LOSC serait en négociations avancées avec Bruno Génésio. Ce qui semble confirmer un possible départ de Paulo Fonseca.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paulo Fonseca est la grande priorité de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset qui quittera ses fonctions à l'issue de la saison. Et cela tombe bien puisque le LOSC semble préparer sa succession.

Génésio se rapproche du LOSC

En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les discussions entre le LOSC et Bruno Génésio avanceraient ces dernières heures, ce qui confirme que le club lillois anticipe un départ de Paulo Fonseca, convoité par l'AC Milan en plus de l'OM. Ces derniers jours, le Portugais évoquait d'ailleurs son avenir.

Fonseca botte en touche pour son avenir