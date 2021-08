Formule 1

Formule 1 : Verstappen raconte sa drôle journée de qualifications !

Publié le 28 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Sur une piste très humide, Max Verstappen a réussi à obtenir la pole positon du Grand Prix de Belgique, non sans encombre. L'occasion pour lui de faire un point.

Max Verstappen a décroché la pole position sur le circuit de Spa-Francorchamps dans un contexte étrange après le crash de son ami Lando Norris. Sur une piste détrempée, le Néerlandais a devancé George Russell après un beau suspense. Le pilote de l’écurie Red Bull a raconté sa journée peu commune. Il s’est également réjouit de sa course pleine de maitrise.

« C'est pas l'idéal pour s'installer et réapprendre les conditions de piste mais au final, je suis en pole »