Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Verstappen sur le règlement !

Publié le 28 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Red Bull se rapproche d'une pénalité après avoir été contraint de construire un nouveau moteur, Max Verstappen a tenu à faire passer un message aux instances de Formule 1.

Red Bull pourrait bien avoir du mal à échapper à une pénalité d'ici la fin de la saison. À la suite du violent accrochage avec Lewis Hamilton à Silverstone, l'écurie autrichienne s'est retrouvé obligée de construire un troisième moteur, soit le dernier autorisé avant sanction, pour le Grand Prix de Hongrie. Alors que Sergio Pérez a été victime d'un autre crash violent sur le Hungaroring, Red Bull devrait probablement procéder à la construction d'un quatrième moteur dans les prochaines semaine, entraînant ainsi une pénalité d'au moins 10 places sur la grille de départ d'un futur Grand Prix.

« Il devrait y avoir un peu plus de marge de manœuvre »