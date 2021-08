Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton affiche sa confiance !

Publié le 26 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Leader du championnat du monde, Lewis Hamilton pense que Mercedes fait de son mieux pour lui permettre de gagner un huitième titre.

Cette saison, Lewis Hamilton fait une nouvelle fois la course en tête. Mais contrairement aux années précédentes, l'Anglais doit affronter un concurrent féroce en la personne de Max Verstappen. Le Hollandais est 2e à huit petites encablures du septuple champion du monde.Verstappen a d'ailleurs gagné plus de Grand Prix cette année (5) que son concurrent Hamilton (4).

Hamilton content des efforts de Mercedes