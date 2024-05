Roland-Garros : Cazaux, Mpetshi... La course aux Jeux olympiques, c'est maintenant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le tournoi de Roland-Garros démarre et il s'agit donc de la dernière chance de valider sa qualification pour les prochains Jeux olympiques. En effet, le classement pour établir les forces en présence à Paris cet été sera celui du lendemain de la finale de Roland-Garros. La compétition sera donc très animée et à l'heure actuelle, la course pour le quatrième billet côté français n'est pas encore terminée. En effet, si Adrian Mannarino ne participe pas, comme il l'a évoqué récemment, un jeune Français pourrait en profiter !

C'est le début d'une belle bagarre entre Français pour déterminer lequel aura le droit de se produire sur les courts de Roland-Garros pendant l'été. La situation est loin d'être claire mais à l'heure actuelle, plusieurs noms sont en compétition directe pour le quatrième ticket. En effet, Ugo Humbert, Arthur Fils et Gaël Monfils sont quasiment assurés d'y participer, d'autant plus qu'Adrian Mannarino, le numéro 2 au classement, a confié récemment qu'il ne jouerait sûrement pas car il n'a pas envie de faire de la figuration sur terre battue.

Mannarino prêt à laisser sa place

Dans un entretien avec L'Equipe il y a quelques semaines, Adrian Mannarino confiait qu'il ne jouera pas les Jeux olympiques chez lui en France juste pour dire qu'il a participé. Le Français de 35 ans, très impressionnant lors de la moitié de la saison 2023, n'a jamais été en mesure de rivaliser sur terre battue et il a clairement fait entendre qu'il pourrait laisser sa place à un autre représentant français au vu de la situation. La course pour le dernier ticket olympique est donc totalement relancée à la veille d'établir la liste finale des participants...

Roland-Garros : Rafael Nadal annonce du lourd https://t.co/IGgdGmvZ66 pic.twitter.com/XPD2b6SfcY — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Un grand bond

En s'imposant samedi à Lyon à la surprise générale, Giovanni Mpetshi Perricard a le sens du timing ! Après ses efforts en Challenger récemment, le Français de 20 ans saute le pas directement puisqu'il figurera dans le top 100 et surtout, il gagne son premier titre sur le circuit ATP, lui permettant de se replacer complètement dans la course aux Jeux olympiques. Avant Roland-Garros, il est virtuellement 64ème à la Race olympique et peut croire à prendre le dernier ticket puisqu'il est la 5ème Français, le 4ème donc si on enlève Adrian Mannarino. Attention tout de même, il faudra gagner quelques rangs pour rentrer dans le tableau.

Une surprise française ?

Derrière, Arthur Rinderknech et Arthur Cazaux, qui avaient un peu d'avance sur leurs compatriotes, voient Corentin Moutet et Hugo Gaston se rapprocher. Tous ces joueurs se tiennent en une centaine de points et en cas de gros coup à Roland-Garros d'un joueur, le dernier ticket pourrait partir dans la besace de celui-ci. Tout va donc se jouer dans les prochains jours et il n'y a clairement pas que les Français qui luttent pour une place dans le plus grand événement sportif du monde !