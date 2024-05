Mercato : Le PSG va boucler un premier transfert surprise à 20M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À peine la saison du PSG officiellement terminée, avec une victoire contre l’OL en Coupe de France, un premier transfert serait sur le point d’être bouclé par la formation parisienne. Révélé durant la semaine par la presse russe, le portier de Krasnodar, Matvey Safonov, devrait prochainement s’engager avec le club.

Les grandes manœuvres ont déjà été lancées du côté du PSG pour le mercato. Cette semaine, le média russe Championat révélait qu’un nouveau gardien pourrait prochainement débarquer dans la capitale, alors que la direction est à la recherche d’une doublure à Gianluigi Donnarumma, voire d’un numéro 1 bis alors qu’Arnau Tenas pourrait partir en prêt. Un accord avoisinant 20M€ était alors évoqué pour le portier de Matvey Safonov, évoluant à Krasnodar. Et l’officialisation pourrait vite tomber.

Mercato - PSG : Mbappé fait une annonce pour son prochain club ! https://t.co/6bX5VVZg3i pic.twitter.com/0i0Jbm8I9X — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Safonov tout proche du PSG

Le dossier Safonov a connu une avancée majeure ce dimanche puisque le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que les discussions étaient en phase finale pour le gardien russe de 25 ans, vu comme un « énorme talent » par le PSG. Foot Mercato y est également allé de sa confirmation, affirmant que son arrivée était quasiment bouclée avec un accord verbal trouvé entre les parties.

Bataille pour la place de numéro 1 ?