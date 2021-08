Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un accord à 180M€ dans le deal Mbappé ?

Publié le 26 août 2021 à 15h40 par La rédaction

En Espagne, le média ABC annonce un accord rapide entre le PSG et le Real Madrid pour Mbappe. Analyse.

Selon le média ABC, citant des sources proches des négociations, un accord devrait intervenir ce week-end entre le Real Madrid et le PSG pour le transfert de Kylian Mbappe, les deux parties souhaitant boucler rapidement. Selon le média, un accord est envisagé au montant de 180 millions d’euros. Que faut-il en penser ?

Issue probable

A l’analyse, tout cela apparaît tout à fait probable. En effet, maintenant que le principe d’une vente est validé, il est évident que le PSG voudra finaliser rapidement pour avoir le temps de boucler le recrutement d’un autre attaquant mondial, ainsi que d’un grand numéro six. De même le prix à 180 millions d’euros apparaît tout à fait réaliste dans le contexte actuel, sachant que Kylian Mbappe n’a plus qu’un an de contrat.