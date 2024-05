EXCLU - Mercato : Grégory Lorenzi va bien quitter Brest !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Directeur sportif d'un Stade Brestois qui jouera en Ligue des Champions la saison prochaine, Grégory Lorenzi devait rencontrer ses dirigeants ces dernières heures pour trancher son avenir. Courtisé, le Français a bien pris la décision de quitter la Bretagne.

Grand artisan du projet brestois, Grégory Lorenzi dispose d'un avenir incertain depuis plusieurs semaines. La question de son départ se pose ouvertement depuis que des intérêts nombreux se sont sentir, notamment en Ligue 1. Ces dernières heures, un rendez-vous capital devait se tenir avec les décideurs brestois. Objectif : trouver un terrain d'entente pour poursuivre l'aventure.

Lorenzi choisit de partir

Selon nos informations, Grégory Lorenzi a pris la décision de quitter Brest. Malgré l'ultime tentative brestoise de le conserver, le dirigeant de 40 ans reste sur sa position et ne poursuivra pas la folle aventure brestoise. A l'heure où nous écrivons ces lignes, difficile de savoir où il poursuivra sa carrière, les intérêts étant très nombreux pour lui permettre de relever un nouveau challenge. Le Stade Rennais, entre autres, serait positionné pour tenter de récupérer Lorenzi et compenser le départ possible de Florian Maurice à Nice. Un jeu de chaises musicales qui devrait se préciser assez rapidement...