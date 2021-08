Formule 1

Formule 1 : Bottas lâche une anecdote insolite !

Publié le 24 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Valtteri Bottas s'est affirmé comme l'un des meilleurs pilotes du monde. Une période de sa vie a changé le cours de sa carrière

A 31 ans, Valtteri Bottas est devenu l'un des meilleurs pilotes du plateau actuel en Formule 1. Le Finlandais a fini 7 fois dans le top 5 sur les 8 dernières années, et a remporté un total de neuf grand prix. Désormais pilote de Mercedes depuis 2017, il évolue dans l'ombre du septuple champion du monde Lewis Hamilton. Et son avenir avec la firme allemande ne semble pas garanti.

La carrière de Bottas changée par... son service militaire ?