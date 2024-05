Mercato : Panique à l’OL pour cette star ?

Hugo Chirossel

Battu par le PSG samedi soir en finale de la Coupe de France (1-2), l’OL va maintenant pouvoir se tourner vers la saison prochaine. Une saison qui se déroulera avec ou sans Alexandre Lacazette ? L’attaquant de 32 ans a encore un an de contrat et a entretenu le flou à propos de son avenir.

À la lutte pour le maintien en décembre, l’OL a réussi à remonter jusqu’à la sixième place de Ligue 1 et donc se qualifier en Ligue Europa. Les Gones voulaient finir leur saison en apothéose en remportant la Coupe de France samedi soir, mais la marche était trop haute face au PSG (1-2).

Mercato - PSG : Mbappé fait une annonce pour son prochain club ! https://t.co/6bX5VVZg3i pic.twitter.com/0i0Jbm8I9X — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Quel avenir pour Lacazette à l’OL ?

Il y a malgré tout des motifs d’espoir pour l’OL en vue de la saison prochaine. Une interrogation subsiste en revanche, concernant l’avenir d’Alexandre Lacazette. Le capitaine des Gones , sous contrat jusqu’en juin 2025, s’est montré évasif à propos de son avenir après la finale perdue contre le PSG.

« Quelques jours pour penser à tout ça »