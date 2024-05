Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour une star, Zidane sort du silence

Hugo Chirossel

Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger son contrat, Toni Kroos a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière. Âgé de 34 ans, l’international allemand a disputé son dernier match au Santiago Bernabéu samedi soir. Au lendemain de cette rencontre, Zinédine Zidane a envoyé un message à son ancien joueur.

Déjà sacré champion d’Espagne, le Real Madrid a pu célébrer Toni Kroos comme il se doit samedi soir. À 34 ans, le milieu de terrain a décidé de mettre un terme à sa carrière et a disputé son dernier match au Santiago Bernabéu contre le Betis Séville (0-0), pour le compte de la dernière journée de Liga.

Le message de Zidane à Kroos

Au lendemain de son dernier match à domicile, Zinédine Zidane a envoyé un message à Toni Kroos sur Instagram , qu’il a entraîné lors de ses deux passages sur le banc du Real Madrid, entre 2016 et 2018, puis 2019 et 2021 : « Un joueur et une personne de grande classe. Merci Toni ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Encore la Ligue des champions et l’Euro pour Kroos

Si Toni Kroos a joué son dernier match au Santiago Bernabéu, il n’a pas encore mis un terme à sa carrière. Il doit encore disputer la finale de la Ligue des champions le 1er juin prochain, opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund, avant de participer à l’Euro 2024 avec l’Allemagne.