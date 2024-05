Mercato : Stupeur au Real Madrid, tout est révélé !

Thomas Bourseau

Toni Kroos, à 34 ans, a décidé de prendre sa retraite cet été après une finale de Ligue des champions avec le Real Madrid et un Euro avec l’Allemagne (14 juin-14 juillet). En conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est livré sur cette décision surprise qui a choqué son monde en début de semaine.

Le Real Madrid va bientôt accueillir Kylian Mbappé, dont l’annonce de la venue du meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait être effectuée après la finale de la Ligue des champions programmée à Wembley le 1er juin prochain entre le club merengue et le Borussia Dortmund. Ce sera d’ailleurs le dernier match de Toni Kroos au Real Madrid avant son départ à la retraite qui sera acté après l’Euro avec l’Allemagne (14 juin-14 juillet).

«Il était convaincu. Il voulait faire ses adieux au sommet»

Mardi, l’homme aux 21 trophées avec le Real Madrid annonçait la fin de son histoire à la Casa Blanca après 10 années de bons et loyaux services. Une annonce qui avait « dévasté » le vestiaire du Real Madrid comme The Athletic le révélait après avoir pris la température auprès d’une source interne au club. De passage en conférence de presse vendredi avant le dernier match de Liga du Real Madrid face au Betis Séville ce samedi à 21 heures, Carlo Ancelotti est revenu sur le processus de la décision de Toni Kroos. « Nous en avons parlé. Il était convaincu. Il voulait faire ses adieux au sommet. Tout le monde veut faire ses adieux en beauté ». L’entraîneur italien a même assuré qu’il n’y avait « pas de larmes » au moment de la discussion.

Mercato - PSG : Avant le Real Madrid, Mbappé lâche un ultime message https://t.co/Sg3j0qnHqw pic.twitter.com/1eL6xqJVT4 — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

«C'est la décision d'un homme qui a des coui***¨»