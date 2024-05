Mercato - RC Lens : Varane lâche ses vérités sur son avenir

Thibault Morlain

Ce samedi, Manchester United a remporté la FA Cup face à Manchester City. Un succès (2-1) auquel a pris part Raphaël Varane qui a disputé par la même occasion son dernier match avec les Red Devils. Après 3 ans en Angleterre, le défenseur central français va rejoindre un nouveau club cet été. Annoncé au RC Lens, Varane a fait le point sur son avenir.

Après le Real Madrid, Raphaël Varane avait décidé de tenter l’expérience anglaise, s’engageant alors à Manchester United. Une expérience qui aura alors duré 3 saisons pour le défenseur central français. En effet, ce samedi, Varane a disputé son dernier match avec les Red Devils. La question est maintenant de savoir où il jouera la saison prochaine…

« Je vais prendre le temps de la réflexion »

Raphaël Varane en a donc terminé avec Manchester United. Interrogé par BeIN Sports , le Français s’est exprimé sur son avenir, expliquant alors : « C’était mon dernier match avec Manchester United. J’ai dû me battre pour revenir de blessure, je l’ai fait pour mes coéquipiers, pour les fans et je suis très heureux d’avoir pu revenir à temps pour les aider. On n’a rien lâché, ce n’est que du bonheur. Je repars avec le cœur serré parce que j’ai fait beaucoup de belles rencontres. J’ai vécu dans cette culture qui m’a beaucoup plu, cette passion pour le football. Quand on aime le foot, on est obligé d’aimer le foot anglais. Mon avenir ? Je ne sais pas encore, je vais prendre le temps de la réflexion. J’étais focalisé sur le fait de revenir à temps pour la finale, maintenant je vais prendre le temps pour me ressourcer et penser à mon avenir ».

« Tout est possible »