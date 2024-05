Mercato : Verratti prépare son grand retour avec un sacrifice ?

Alexis Brunet

L'été dernier, Marco Verratti a rejoint le club d'Al-Arabi, après onze années à Paris. Le milieu de terrain s'est bien intégré à sa nouvelle équipe, mais il pourrait déjà faire ses valises. En effet, le FC Barcelone serait tenté de le faire revenir en Europe. Mais pour cela, l'Italien devra diminuer son salaire.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas fait dans la dentelle. Le club de la capitale a décidé de se séparer de nombreux cadres. Cela a notamment été le cas pour Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar ou bien Marco Verratti. Pour le moment, cela a le mérite d'avoir bien fonctionné, puisque l'équipe de Luis Enrique réalise une grande saison.

Marco Verratti est resté onze ans à Paris

De tous ces départs, celui qui a le plus affecté les supporters parisiens est sans doute celui de Marco Verratti. L'Italien est une légende du club de la capitale, lui qui est resté onze ans à Paris. Après son aventure parisienne, le milieu de terrain a décidé de rejoindre un championnat plus exotique, et il s'est engagé avec Al-Arabi, club évoluant au Qatar.

Le FC Barcelone songe à faire venir Verratti mais...

Alors qu'il vient de s'engager avec Al-Arabi, Marco Verrati pourrait déjà quitter le Qatar, pour revenir en Europe. En effet, Mundo Deportivo avance que le FC Barcelone songerait à faire une offre pour l'Italien. Problème, le salaire de l'ancien joueur du PSG serait trop imposant pour les finances barcelonaises. Verratti devra donc renoncer à une grande partie de sa rémunération, s'il veut rejoindre le Barça. Affaire à suivre...