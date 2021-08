Formule 1

Formule 1 : Cette grosse annonce de Pierre Gasly sur son avenir !

Publié le 27 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Après une trêve de plusieurs semaines, la saison de Formule 1 va reprendre son cours ce week-end à Spa, pour le Grand Prix de Belgique. L'occasion pour Pierre Gasly de faire le point sur son futur avec Red Bull.

Pierre Gasly ne se fait pas d'illusion pour la saisons prochaine en Formule 1. Le Français est sous contrat avec Red Bull mais pilote pour la filiale AlphaTauri depuis sa rétrogradation en 2019. Mais c'est bien depuis ce changement de taille que Gasly réalise ses meilleures performances. Le pilote de 25 ans a en effet remporté le premier Grand Prix de sa carrière en 2020, à Monza. Alors qu'il se trouve actuellement à une satisfaisante huitième place au classement du championnat du monde, Pierre Gasly ne pense tout de même pas faire son retour chez Red Bull l'an prochain.

« Je pense que je leur ai montré suffisamment pour qu'ils puissent être décidés »