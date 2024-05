Coup de tonnerre à Barcelone, l’OM impliqué ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'OM s'intéresse notamment à Sergio Conceição, qui devrait quitter le FC Porto à l'issue de la saison. Cependant, le FC Barcelone aurait la même idée pour remplacer Xavi, finalement sur le départ après un ultime rebondissement.

Cet été, le marché des entraîneurs devrait être très agité puisque plusieurs clubs seront en quête d'un nouveau coach. A commencer par l'OM où le départ de Jean-Louis Gasset est acté. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du club phocéen se nomme Paulo Fonseca. Un dossier très compliqué.

L'OM a tenté le coup Sergio Conceição !

Cela contraint donc l'OM à activer d'autres options comme celle menant à Sergio Conceição. Le technicien portugais devrait quitter le FC Porto après l'intronisation d'André Villas-Boas au poste de président. Mais là encore, cette piste sera très compliquée.

Sergio Conceição priorité du Barça pour remplacer Xavi ?