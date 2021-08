Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche ses ambitions !

Publié le 24 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Pierre Gasly a confirmé cette année son statut de pilote qui compte dans le championnat du monde de Formule 1. Et le pilote français en veut encore plus.

Près d'un an après sa victoire au Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly a changé de dimension. Le pilote d'Alpha Tauri finit très régulièrement dans les points (8 fois sur 11 courses) et a obtenu un podium à Bakou. Il est classé 8e au classement général des pilotes et son duo avec Yuki Tsunoda permet à l'écurie de se maintenir au 6e rang et même de rêver de top 5 constructeurs.

Gasly rêve de succès