Formule 1

Formule 1 : Les ambitions débordantes de Ferrari dévoilées !

Publié le 23 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Si Ferrari doit se contenter de la lutte pour la 3e place constructeurs cette année, la Scuderia rêve de revenir sur le devant de la scène.

Depuis 2008, la légendaire écurie Ferrari court après un succès en championnat du monde constructeurs. Cette année là Felipe Massa et Kimi Raikkonnen concourraient pour la Scuderia. Depuis, si l'on excepte l'intermède Brawn GP en 2009 (racheté après cela par Mercedes), la F1 est dominé par le duo Mercedes - Red Bull GP. Secrètement, Ferrari rêve de briser cette hégémonie.

Ferrari veut le titre en 2022