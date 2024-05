Mercato : L’OM prépare une surprise pour l’après-Gasset

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour venir succéder à Jean-Louis Gasset à partir de la saison prochaine. Mais le technicien portugais du LOSC est très convoité et les dirigeants marseillais explorent donc d’autres pistes. En ce sens, deux autres noms seraient sur leur liste.

L’OM sait ce qu’il veut pour son prochain entraîneur. Jean-Louis Gasset partira au terme de son contrat à la fin de la saison et pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Paulo Fonseca. Comme indiqué par Le 10 Sport , le technicien portugais, sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec le LOSC, est la priorité de l’OM. Un dossier dans lequel la concurrence s’annonce forte.

Deux autres entraîneurs pistés par l’OM ?

En effet, Paulo Fonseca est un entraîneur convoité et il a dernièrement été annoncé dans le viseur de l’AC Milan et de West Ham. L’OM explore donc d’autres pistes en cas d’échec dans ce dossier. D’après les informations de Foot Mercato , qui confirme que le Portugais est bien l’option privilégiée, Marseille aurait coché deux autres noms sur sa liste, un français et un étranger, dont les identités n’ont pas été dévoilées.

Beye est sur la liste de l’OM