PSG - Dortmund : Luis Enrique prépare un changement de taille !

Battu à l’aller par le Borussia Dortmund (1-0), le PSG aborde la manche retour au Parc des Princes avec le plein de confiance, bien décidé à décrocher son billet pour la finale de la Ligue des champions. Un match auquel pourrait cette fois-ci participer Gonçalo Ramos, en grande forme ces dernières semaines et laissé sur le banc par Luis Enrique la semaine dernière.

Alors que Gonçalo Ramos s’était distingué les semaines précédentes, Luis Enrique n’a pas jugé bon de faire entrer l’international portugais sur la pelouse du Borussia Dortmund la semaine dernière malgré la tournure de la rencontre, perdue par le PSG (1-0). Une décision qui avait fait réagir alors que l’Espagnol avait misé sur un trio composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola au coup d’envoi, Randal Kolo Muani remplaçant l’ancien Lyonnais en seconde période. Pour les retrouvailles avec le BVB, Luis Enrique devrait revoir sa copie.

Gonçalo Ramos pressenti pour débuter

D’après Le Parisien , Gonçalo Ramos va avoir sa chance ce mardi soir au Parc des Princes. L’international portugais est pressenti pour débuter la demi-finale retour de Ligue des champions en lieu et place de Bradley Barcola, peu en réussite en Allemagne, si l’on en croit la mise en place effectuée dimanche à l’entraînement. Une décision forte qui amènerait Kylian Mbappé à retrouver le flanc gauche de l’attaque.

« Tout le monde peut débuter le match »