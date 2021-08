Formule 1

Formule 1 : Bottas, Mercedes... Un conflit pour la succession d'Hamilton ? La réponse de Russell !

Publié le 29 août 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 29 août 2021 à 9h38

Valtteri Bottas et Georges Russell se disputent la place de coéquipier de Lewis Hamilton à Mercedes. Mais le pilote Williams assure qu'il n'y a pas de tensions entre les deux.

Avec sept titres de champion du monde (et en course pour une huitième couronne), Lewis Hamilton fait partie des légendes de la Formule 1. Forcément, le fait d'être son coéquipier dans une écurie aussi prestigieuse que Mercedes attise les convoitises. Pour le moment Valtteri Bottas est l'heureux élu, mais les performances intéressantes de Georges Russell (2e aux qualifications à Spa) peuvent renverser la tendance.

«Notre relation personnelle va très bien»