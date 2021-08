Formule 1

Formule 1 : Les gros regrets de Fernando Alonso...

Publié le 29 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Si Fernando Alonso avait brillé lors du Grand Prix de Hongrie, les qualifications de celui de Belgique ont été marqués par un échec cuisant.

Le Grand Prix de Belgique, qui se déroule ce dimanche dès 15h, verra Fernando Alonso s'élancer en 14e position. Un classement inhabituel pour l'Espagnol qui même à 40 ans continue à truster le top 10, en témoigne sa belle quatrième place en Hongrie. Avec son écurie Renault Alpine, il connaît une véritable renaissance après deux ans de pause loin de la Formule 1.

Alonso déçu de ses qualifications