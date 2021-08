Formule 1

Formule 1 : Ricciardo se prononce sur la polémique du Grand Prix de Belgique !

Publié le 30 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Ce dimanche, le GP de Spa s'est terminé au bout de quatre tours. Une décision qui fait polémique mais que Daniel Ricciardo comprend.

Le Grand Prix de Spa s’est déroulé ce dimanche dans des conditions rocambolesques. Le départ du GP a d’abord été donné avec trois heures de retard à cause des pluies torrentielles. Puis, lorsque la course a pu débuter, elle s’est arrêtée au bout de quatre tours, toujours à cause de la météo. Mais conformément au règlement, la moitié des points a été attribuée aux pilotes terminant aux 10 premières places.

Ricciardo répond aux critiques