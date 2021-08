Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo est enfin satisfait !

Publié le 29 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Les qualifications du GP de Belgique ont vu quelques belles surprises comme la 2e place de Georges Russel ou la 4e de Daniel Ricciardo. L'Australien se réjouit d'ailleurs de ce résultat.

Ce dimanche après-midi, pour le Grand Prix de Spa en Belgique, Daniel Ricciardo s'élancera sur la 2e ligne de la grille, en 4e position. Le pilote australien semble retrouver sa forme, qui l'avait emmené à la 5e place en 2020. Il faut dire que son début de championnat du monde n'était pas aisé avec seulement un Top 5, à Silverstone. On est donc loin du faste des années Red Bull où Ricciardo tutoyait les sommets.

Ricciardo content de ses qualifications