Formule 1

Formule 1 : Ricciardo affiche ses ambitions XXL !

Publié le 24 août 2021 à 14h35 par La rédaction

En difficulté cette saison, Daniel Ricciardo espère que McLaren fera les changements nécessaires pour que l'écurie puisse jouer le titre en 2024.

Daniel Ricciardo ne vit pas sa meilleur saison de Formule 1. Le pilote australien n’a atteint qu’à 3 reprises la Q3 en qualifications. Son meilleur classement à l’arrivée d’un Grand Prix est sa 5ème place prise en Grande Bretagne. Son coéquipier chez McLaren Lando Norris a quant à lui déjà obtenu 3 podiums cette saison et pointe sur la dernière marche du podium au classement des pilotes. Mais l’écurie monte en puissance au niveau de ses infrastructures et plus particulièrement la soufflerie. Ce qui laisse présager un bel avenir.

« Continuer à construire sur ma situation actuelle lors des deux prochaines années avec McLaren, dans l'espoir d'être idéalement placé pour cette saison 2024 »