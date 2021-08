Formule 1

Formule 1 : La FIA répond sèchement à Lewis Hamilton !

Publié le 30 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Belgique a été arrêté après quatre tours de piste, mais a quand même attribué la moitié des points aux pilotes participants. Lewis Hamilton y voit ici une manoeuvre purement financière, mais la FIA a tenu à se défendre.

Le Grand Prix de Spa a tourné court. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le circuit belge causant un retard forcé de la course. Après plus de trois heures d’attente, les pilotes se sont élancés … pour quatre tours avant que la FIA décide de suspendre la course. Mais conformément au règlement, les pilotes ont tout de même obtenu la moitié des points qui devait leur revenir.

La FIA justifie sa décision