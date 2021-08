Formule 1

Formule 1 : Hamilton monte au créneau après la polémique du Grand Prix de Belgique !

Publié le 30 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que le déroulement du Grand Prix de Belgique sème la polémique en Formule 1, Lewis Hamilton a tenu à s'excuser envers les spectateurs présents dimanche dans les gradins du circuit de Spa-Francorchamps.

La Formule 1 pourrait bien avoir loupé sa rentrée. Après plusieurs semaines de trêve estivale, les pilotes faisaient leur retour sur les pistes à l'occasion du Grand Prix de Belgique. Pour autant, la course ne s'est pas déroulée comme à l'accoutumée dimanche, notamment en raison d'une pluie abondante sur le circuit de Spa-Francorchamps. Par conséquent, après plusieurs moments de flottement, le directeur de course a pris la décision de stopper la course après seulement quelques tours de piste derrière la voiture de sécurité. Une décision très contestable pour Lewis Hamilton, classé troisième derrière Max Verstappen et George Russell.

« J'espère que les fans vont être remboursés »