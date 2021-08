Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Fernando Alonso après le Grand Prix de Belgique !

Publié le 29 août 2021 à 22h35 par La rédaction

11ème au moment de l’interruption du Grand Prix de Belgique ce dimanche, Fernando Alonso a largement contesté la décision d’arrêter la course, et encore plus celle d’attribuer des points.

Ce dimanche était un jour de fête pour les fans de Formule 1. Après plusieurs semaines de disette, les pilotes étaient de retour sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Mais à cause des intempéries incontrôlables, le directeur de course a dû stopper les pilotes dans leur élan. Premier au moment de l’interruption grâce notamment à sa pole position obtenue la veille, Max Verstappen a été déclaré vainqueur. Un choix incompréhensible selon Fernando Alonso qui enrage de ne pas avoir pu se battre pour gratter quelques points.

« Ils ont donné les points gratuitement »