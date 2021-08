Formule

Formule 1 : Max Verstappen revient sur ses propos polémique !

Publié le 30 août 2021 à 16h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen semblait disposé à prendre le départ de la course, le Néerlandais a tenu à justifier ses propos qui n'avaient pas manqué de faire réagir.

Dimanche, le Grand Prix de Belgique a marqué l'histoire de la Formule 1 à sa façon. En effet, compte tenu des conditions climatiques dantesques, les organisateurs ont décidé d'annuler la course après plus de trois heures d'attente. Malgré tout, des points ont été attribués au dix premiers compte tenu du fait que les pilotes ont fait plus de tours derrière la voiture de sécurité. Vainqueur d'une course très particulière, Max Verstappen a ainsi inscrit 12,5 points, correspondants à la moitié des points prévus. Mais ce sont surtout les propos du Néerlandais qui avaient fait polémique puisque qu'après le tour de formation, il a fait passer le message que les conditions permettaient de prendre le départ alors que les 19 autres pilotes annonçaient l'inverse. Parti en pole position, le leadeur de chez Red Bull avait une meilleure visibilité et avait donc de grandes chances de remporter la course.

«J’ai dit que c’était OK pour faire la course de mon côté»