Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff tacle la FIA pour le Grand Prix de Belgique !

Publié le 30 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Belgique s'est déroulé dans des conditions difficiles ce dimanche. Arrêté au bout de quatre tours, il sera tout de même comptabilisé. De quoi irriter Toto Wolff.

Le Grand Prix de Belgique n'aura duré que quatre petits tours ce dimanche, la faute à une pluie violente qui s'est abattue sur le circuit de Spa. Pas de quoi bouleverser un classement dominé par Max Verstappen suivi de George Russell et Lewis Hamilton. Conformément au règlement de la FIA, les pilotes classés de la 1ere à la 10e place recevront la moitié des points normalement attribués.

Wolff tance la FIA