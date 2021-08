Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Vettel après le fiasco de Spa !

Publié le 30 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Belgique fait beaucoup parler à la suite des décisions controversées des instances, Sebastian Vettel a laissé parler sa frustration comme de nombreux pilotes.

La polémique continue au sein du paddock. Alors que des pluies diluviennes s'abattaient sur la piste, le Grand Prix de Belgique a été arrêté après quelques tours de pistes derrière la voiture de sécurité. Après Fernando Alonso et Lewis Hamilton, un autre multiple champion du monde s'est prononcé sur le dénouement de cette journée. En effet, Sebastian Vettel a également partagé son incompréhension sur la décision de la direction de course d'attribuer des points après un dimanche cataclysmique sur le circuit de Spa-Francorchamps.

« C'est n'importe quoi »