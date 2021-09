Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen met en garde Lewis Hamilton !

Publié le 2 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que George Russell pourrait rejoindre l’écurie Mercedes l’an prochain, Max Verstappen a averti Lewis Hamilton sur cette nouvelle menace.

Le week-end dernier, la Formule 1 a repris ses droits pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps, en Belgique. Une course qui a été interrompue par la pluie, ce qui n’a empêché les organisateurs de distribuer les points. A cette occasion, Max Verstappen, vainqueur, a pu revenir à 3 points de Lewis Hamilton au général. Juste derrière, George Russell a obtenu son premier podium, finissant 2ème. De quoi confirmer tout le potentiel montré avant cette course. Max Verstappen en est convaincu, Russell peut titiller Lewis Hamilton s’il rejoint l’écurie Mercedes.

« S’il rejoint Mercedes, à coup sûr il rendra la tâche très difficile à Lewis »