Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff laisse planer le doute sur l'avenir de Bottas !

Publié le 31 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Mercedes ne sait toujours pas qui sera le coéquipier de Lewis Hamilton la saison prochaine. Valtteri Bottas va-t-il continuer avec l'écurie allemande ?

Si Mercedes brille notamment grâce aux résultats de son septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, l’écurie allemande est toujours dans le flou concernant l’identité de son deuxième pilote. Avec la belle deuxième place de Georges Russell à Spa (même si décrochée dans des conditions particulières), Mercedes se retrouve face à un problème de riche : qui sera le coéquipier idéal d’Hamilton pour la saison 2022 de F1.

Wolff reste évasif sur l'avenir de Bottas