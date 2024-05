Mbappé - PSG : Les intentions de Luis Enrique révélées ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été baladé par Luis Enrique cette saison sur le front de l’attaque du PSG. Un temps ailier gauche et à présent avant-centre en étant entouré de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé, Mbappé doit faire plus aux yeux de l’entraîneur du Paris Saint-Germain hormis ses buts marqués comme l’avance Florent Gautreau.

Luis Enrique n’est pas totalement satisfait de Kylian Mbappé. Et c’est l’entraîneur du PSG en personne qui le faisait savoir en novembre dernier après le triplé inscrit par Mbappé sur le terrain du Stade de Reims (3-0). Enrique révélait attendre plus du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et notamment dans le jeu.

«Le changement de poste, ce n’est pas une sanction»

Depuis le mois de février et l’annonce en coulisses de Kylian Mbappé de son départ du PSG en fin de saison, Luis Enrique fait le choix de préparer l’exercice suivant sans le capitaine de l’équipe de France en le laissant de côté dans certaines compositions de départ ou bien en le sortant en cours de match. Journaliste pour RMC , Florent Gautreau s’est attardé sur la gestion de Kylian Mbappé. « J’en reviens à la gestion de Luis Enrique qui a été vu du genre : « je veux me farcir la star ». Il faut le voir très différemment. Le changement de poste, ce n’est pas une sanction, c’est pour lui dire qu’il faut qu’il soit performant en 9 en lui disant : « je ne peux pas jouer avec toi quand t’es sur le côté si tu ne fais pas plus d’efforts défensifs ». Dans les deux postes, tu as des progrès à faire. Oui il faut jouer dos au but quand tu es neuf, oui il faut faire des appels pour les autres. Et si tu joues à gaucher, oui il faut défendre ».

«Luis Enrique, ce qu’il aimerait de Mbappé, c’est un Mbappé qui se défonce pour aller chercher un ballon en défendant»