Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton révèle son grand objectif !

Publié le 1 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Auréolé de 7 titres de champion du monde des pilotes, Lewis Hamilton ne cherche plus la gloire personnelle mais plutôt celle de ses équipes.

En compagnie de Michael Schumacher, Lewis Hamilton est le pilote le plus titré en Formule 1. Avec 7 championnats du monde à son actif, le Britannique ambitionne de dépasser l’Allemand en étant sacré une huitième fois. En tête du classement des pilotes cette saison, Lewis Hamilton pourrait remporter le titre une cinquième année consécutive. Mais pour lui, à 36 ans, la victoire n’est plus nécessairement son objectif principal. Il vibre désormais en partageant ses émotions avec son équipe.

«C’est cette greffe, cette chevauchée d’émotions que vous avez avec chaque membre de votre équipe, à la fois sur la piste et à l’usine»