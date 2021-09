Formule 1

Formule 1 : Verstappen envoie un message au public néerlandais pour Hamilton !

Publié le 2 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Avant le Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen ne sait pas quel comportement le public adoptera vis-à-vis de Lewis Hamilton.

Après 36 ans d’absence, un Grand Prix de Formule 1 va avoir lieu aux Pays-Bas. Nul doute que le public sera acquis à la cause du local de l’étape, le néerlandais Max Verstappen. Les fans du pilote de l’écurie Red Bull vont sûrement le pousser pour aller chercher la victoire sur ce Grand Prix mais aussi pour aller décrocher la première place au classement des pilotes, la place de leader étant occupée par Lewis Hamilton.

«Tu ne peux pas dire à tes supporters comment ils doivent se comporter»