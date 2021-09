Formule 1

Formule 1 : Les craintes de Sergio Pérez avant le circuit des Pays-Bas !

Publié le 4 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Hollande ne fait pas que des heureux. Sergio Pérez, pilote de Red Bull, a confié son inquiétude avant d'attaquer la course.

Depuis sa saison réussie en 2020 avec l’écurie Racing Point (4e du classement général), Sergio Pérez semble être sur une excellente dynamique. Le pilote mexicain concourt cette année pour Red Bull et occupe la 5e place au classement général, derrière les deux titans Max Verstappen et Lewis Hamilton. Pérez a d’ailleurs réussi à gagner un Grand Prix cette saison en Azerbaidjan, qui s’ajoute à un autre podium au GP de France.

Pérez pas à l'aise