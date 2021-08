Formule 1

Formule 1 : La prolongation de Pérez totalement validée par Red Bull !

Publié le 27 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que son avenir restait incertain chez Red Bull, Sergio Pérez a finalement prolongé au sein de l'écurie autrichienne. De quoi grandement satisfaire Christian Horner.

C'est désormais officiel, Sergio Pérez sera toujours au volant de la seconde monoplace Red Bull pour la saison 2022 de Formule 1. Le Mexicain a convaincu ses dirigeants après avoir réalisé une bonne première partie de saison, ponctuée par une belle cinquième place au classement général avec 104 points. Par ailleurs, cette prolongation de Sergio Pérez devrait confirmer la place de Pierre Gasly chez AlphaTauri, la filiale de Red Bull.

« Nous avons été impressionnés par ses performances au cours de la première moitié de la saison »