Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon savoure depuis sa victoire en Hongrie !

Publié le 25 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Après son succès lors du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon profite tout en regardant vers l’avenir.

Il est devenu le 14ème français à remporter un Grand Prix de Formule 1. Esteban Ocon, profitant de plusieurs faits de course, avait passé la ligne en première position alors qu’il était 8ème, en Hongrie. Désormais, le pilote de l’écurie Alpine a les yeux rivés sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, là où tout avait commencé pour Ocon en 2016. Il sait que la course sera difficile mais reste néanmoins ambitieux.

«Ce serait évidemment fantastique de récidiver, mais nous restons réalistes»