Luis Enrique tente un coup, le PSG en paie le prix fort !

Thomas Bourseau

Le PSG a raté le coche à Dortmund. Opposé au Borussia, Luis Enrique avait donné la consigne à Ousmane Dembélé d’occuper une position axiale en phase défensive dans l’optique de bloquer Niclas Füllkrug qui a été l’unique buteur du match au final (1-0). L’entraîneur du Paris Saint-Germain a fait son mea culpa.

Ousmane Dembélé était certes aligné sur l’aile droite de l’attaque du Paris Saint-Germain mercredi soir pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund (1-0). Cependant, en phase défensive, celui qui est surnommé « Dembouz » occupait une position axiale comme un milieu offensif. Un poste d’électron libre qu’il avait régulièrement lors de sa pige à Dortmund sous Thomas Tuchel.

Le positionnement de Dembélé devait gêner le buteur du match

Ce n’est pas la première fois que Luis Enrique passe cette consigne de placement à Ousmane Dembélé qui a été aperçu à plusieurs reprises auparavant dans cette position axiale lorsque le PSG n’avait pas le ballon. Pour autant, la stratégie de l’entraîneur du PSG avec Dembélé contre le Borussia Dortmund s’est retournée contre lui et le PSG sur un ballon long transformé en but par Niclas Füllkrug à la 36ème minute de jeu. Seul et unique but de la rencontre.

Le PSG se rate, une grande promesse est faite dans le vestiaire https://t.co/DRp87wpjAC pic.twitter.com/IUOnaPXavh — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

«On voulait avoir un peu de profondeur derrière et bloquer Füllkrug»