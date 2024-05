PSG : Marquinhos s’explique sur son gros coup de gueule !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) ce mercredi pour sa demi-finale aller de Ligue des champions, Marquinhos est apparu agacé contre ses coéquipiers à certains moments du match. Interrogé au coup de sifflet final, le capitaine parisien a pu justifier ses sorties musclées.

Le PSG a raté sa demi-finale aller de Ligue des champions, battu par le Borussia Dortmund en Allemagne (1-0). Les hommes de Luis Enrique ont été particulièrement maladroits en seconde période, notamment avant l’heure de jeu avec une perte de balle sur une passe d’Ousmane Dembélé pour Fabien Ruiz après un corner joué à deux, de quoi provoquer la colère de Marquinhos. Ce dernier est revenu sur cette scène.

« Il faut faire attention »

« Ce sont des choses qu’on travaille. C’était un manque technique. C’est pour ça que nous on monte, les défenseurs. C’est difficile pour nous de faire le retour après. Il faut vraiment qu’on monte tous, l’équipe est un peu désorganisée. Il faut faire attention. C’est juste ça que j’ai dit », s’est justifié le capitaine du PSG sur Canal +.

« On sait qu’on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait ici »